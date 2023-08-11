Dolandırılmak üzere olan yaşlı adamı banka görevlileri ikna edemedi, polis ikna etti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde banka şubesine gelerek panikle acilen bir yere para göndermek istediğini söyleyen bir yaşlı adamın durumundan şüphelenen banka görevlileri, yaşlı adamın dolandırılmak üzere olduğunu anlayınca durumu izah etmeye çalışsalar da ikna edemediler. Olay yerine çağrılan polis ekiplerinin ikna ettiği yaşlı adam ve eşi ifade için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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  • 11.08.2023 14:23
  • Güncelleme: 11.08.2023 14:23
Dolandırılmak üzere olan yaşlı adamı banka görevlileri ikna edemedi, polis ikna etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde banka şubesine gelerek panikle acilen bir yere para göndermek istediğini söyleyen bir yaşlı adamın durumundan şüphelenen banka görevlileri, yaşlı adamın dolandırılmak üzere olduğunu anlayınca durumu izah etmeye çalışsalar da ikna edemediler. Olay yerine çağrılan polis ekiplerinin ikna ettiği yaşlı adam ve eşi ifade için Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Olay Orhangazi’de öğle saatlerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, kendisini avukat olarak arayan bir şahıs, Yaşar T. (73) isimli yaşlı adamın ilaç siparişi verdiğini ve kargosunu almayıp geri iade ettiğini ve kendilerinin zarara uğratıldığını belirterek, verecekleri hesaba 156 bin TL yatırmalarını istedi. Kendisini avukat olarak tanıtan şahıs yaşlı adamın parayı bugün ödemesi halinde 50 bin TL olarak tahsil edebileceklerini söyleyince yaşlı adam panikle banka şubesine koştu.

Görevliler ikna edemedi polis ekipleri ikna etti

Öğlen paydosunda panikle bankaya gelen Yaşar T.’nin durumundan şüphelenen banka görevlileri yaşlı adamla konuştuklarında adamın dolandırılmak üzere olduğunu anladı ve kendisini ikna etmeye çalıştı. Yaşlı adam ısrarla parayı yatırmak istediğini belirtince banka görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Orhangazi Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekipleri bankaya gelerek yaşlı adamla konuşup arayanların dolandırıcı olduklarını ifade edip şahsı ikna etti.

Yaşar T ve eşi daha sonra ifade vermek üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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