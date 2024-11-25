İki kardeş baba ocağına kavuşamadı: Niğde'den geliyorlardı

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Niğde'den hafta sonu tatili için baba ocağı olan Yahyalı ilçesine gelen Fatma ve Beyza Aktürk kardeşlerin bulunduğu Ahmet Aktürk yönetimindeki otomobil, Yeşilova mahallesi yakınlarında minibüsle çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Beyza Aktürk ve Fatma Aktürk yaşamını yitirirken, 1 yaşındaki Alparslan Aktürk, otomobil sürücüsü Ahmet, ağabeyi Osman Aktürk (28), minibüs sürücüsü Turgay Koyutürk ve Ali Şeker (58) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cesetler otopsi için morga kaldırılırken yaralılar ise Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan Kayseri'de işçileri taşıyan servis midibüsü ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada ise 17 kişi yaralandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.