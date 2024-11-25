Kayseri'de kapanan 230 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun tipi ve kar nedeniyle ilçelerde kapanan 230 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının toplumun günlük yaşantısına olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının sağlanabilmesi için mücadele ediyor. Merkez ve ilçelerde 340 personel ve 130 araç ile kar ve tipiden kapanan yolları açma faaliyetleri yürüten ekipler, çift vardiya uygulaması ile karla etkin mücadelesini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, toplam 140 personel ve 15 greyder, 9 kar bıçaklı kamyon, loder ve diğer araçlardan oluşan 50 araç ile karla mücadele çalışması yürütüyor. Ekipler, kar yağışı nedeniyle kapalı olan Akkışla’da 4, Bünyan’da 18, Develi’de 25, Felahiye’de 9, Hacılar’da 3, İncesu’da 9, Kocasinan’da 19, Özvatan’da 4, Pınarbaşı’da 30, Sarıoğlan’da 12, Sarız’da 10, Talas’ta 12, Tomarza’da 40, Yahyalı’da 25, Yeşilhisar’da 10 olmak üzere bin 840 kilometrelik yol ağında toplam 230 mahalle yolunu ulaşıma açtı. Bölgede tipi devam ederken, ekiplerin kapalı olan Akkışla’da 7, Bünyan’da 8, Develi’de 10, Pınarbaşı’da 130, Sarız’da 30, Talas’ta 10, Tomarza’da 35 ve Yahyalı’da 5 mahalle yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, Sarız ilçesi Kırkısrak Mahallesi’nde mahsur kalan çoban çalışmalar sonucunda ekipler tarafından kurtarılırken, Akkışla ilçesi Gömürgen Mahallesi’ne bağlı yaylada mahsur kalan çoban da AFAD ile ortak çalışmalar sonucu kurtarıldı. Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri de yolda mahsur kalan araçlara müdahale etti.