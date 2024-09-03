İkinci el telefon alırken nelere dikkat edilmeli?

Mevcut döviz kuru ve vergilendirmeler sebebiyle sıfır cep telefonlarının fiyatları yüksek rakamlara ulaşabiliyor ve cep yakıyor. Sıfır cihazların fiyatlarının yüksekliği sebebiyle ikinci el telefonlara rağbet artıyor. Peki ikinci el telefon satın alırken nelere dikkat edilmelidir?

Satın alım öncesi telefonun iyi bir şekilde incelenmesi gerektiğini ve özellikle IMEI numarasının kontrol edilmesi gerektiğini söyleyen İşletme Sahibi Mustafa Eren, ürünün faturasının ve kutusunun bulunduğuna dikkat edilmesinin önem arz ettiğini dile getirerek “Satın alacağı yerde eğer ki bir teknik servis varsa cihazın önceden herhangi bir tamir görüp görmediğini inceletmelidir. Az kullanılmış, garanti süresi bitmemiş ve kozmetik durumu iyi olan cihazlara yönelmek mantıklıdır. Şebeke, ses ve görüntü kontrolü de iyi teyit edilmelidir” diye konuştu.

‘KUTU VE FATURASI OLMAYAN CİHAZLAR ALINMAMALI’

İkinci el piyasasında fiyatların modelden modele değişkenlik gösterdiğini, bin liradan 100 bin liraya kadar birçok cihaz bulunabildiğini belirten Eren, “Kutu ve faturası bulunmayan cihazların çalıntı çıkma ihtimalinin çok yüksek olması sebebiyle alınmasını tavsiye etmiyoruz. Bu tür cihazların zaten çalıntı olduğunu anlamak bir hayli güç, bu sebeple ikinci el ticaretinde güven faktörü büyük bir etkendir” şeklinde konuştu.

Cihaz satın alımı sonrası yapılması gereken bakımlar hakkında da konuşan Eren, “Hoparlöre toz bandı, ekrana kaliteli bir kırılmaz cam çekilmeli ve ne olursa olsun dış kılıf kullanılmalıdır. İsteğe göre lens koruyucuları da tercih edilebilir” dedi.

Bununla birlikte cep telefonlarının dolar ve euro bazlı fiyatlarının değişkenlik gösterdiğini ifade ederek ikinci el piyasasındaki fiyatların da sıfır piyasasındaki hareketlenmelere göre değişebildiğini ve geçen yıla nazaran büyük bir fiyat artışı yaşanmadığını belirtti. Öte yandan önümüzdeki dönem yeni amiral gemisi cihazların tanıtımıyla birlikte marka bazında fiyat artışlarının da yaşanacağını sözlerine ekledi.