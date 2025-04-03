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İl başkanı Kalın Başbuğ Türkeş'i andı: Çizdiği yolda yürümeye devam!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i vefatının 28. yılında duygusal bir mesajla andı.

İl başkanı Kalın Başbuğ Türkeş'i andı: Çizdiği yolda yürümeye devam!

Başkan Kalın, Türkeş'in Türk milletinin gönlünde eşsiz bir yere sahip olduğunu ifade ederek, onun mirasına ve davasına sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı.

"Başbuğ Türkeş'in mücadelesi, Türk milletinin refahı ve geleceği için her zaman karamsarlığa meydan okumayı, umudu ve azmi korumayı öğretti" diyen Kalın, Türkeş'in siyasi ve askeri başarılarının bir nesil için örnek teşkil ettiğini belirtti. Kalın ayrıca, MHP'nin Başbuğ'un çizdiği yolda yürümeye ve onun emaneti olan Türk milletinin bekası için çalışmaya devam ettiğini ifade etti.

Haber Merkezi

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