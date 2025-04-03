Kadın öğretmen eski eşinin yakınları tarafından darp edildi

Kayseri’de iddiaya göre E.K. ismindeki kadın öğretmen eski eşinin ailesinin yanında olan çocuklarını almaya gitti. E.K. çocuklarının önünde eşinin kardeşi A.A. ve annesi S.A. tarafından darp edildi. Kendisini darp edenlerden şikayetçi olan E.K. daha önce de tehdit edildiğini iddia ederek Pınarbaşı Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.