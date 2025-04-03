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Kadın öğretmen eski eşinin yakınları tarafından darp edildi

Pınarbaşı'nda görev yapan E.K. adlı kadın öğretmen eski eşinin kardeşi A.A. ve annesi S.A. tarafından darp edildiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

Kadın öğretmen eski eşinin yakınları tarafından darp edildi

Kayseri’de iddiaya göre E.K. ismindeki kadın öğretmen eski eşinin ailesinin yanında olan çocuklarını almaya gitti. E.K. çocuklarının önünde eşinin kardeşi A.A. ve annesi S.A. tarafından darp edildi. Kendisini darp edenlerden şikayetçi olan E.K. daha önce de tehdit edildiğini iddia ederek Pınarbaşı Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Haber Merkezi

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