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  • İl Emniyet Müdürü Aydın, 'Burada gördüğümüz herkes cumhuriyetin eseridir'

İl Emniyet Müdürü Aydın, 'Burada gördüğümüz herkes cumhuriyetin eseridir'

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın 29 Ekim resepsiyonunda yaptığı açıklamada, 'Burada gördüğümüz herkes bende dahil olmak üzere cumhuriyetin eseridir. Biz 2 bin yıllık geçmişi olan bir milletin partneriyiz ve bu 2 bin yıllık devlet geleneği olan milleti olmaktan her sabah gurur duyuyorum' dedi.

İl Emniyet Müdürü Aydın, 'Burada gördüğümüz herkes cumhuriyetin eseridir'

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101’nci yıldönümünde Dünya Ticaret Merkezi’nde Resepsiyon düzenlendi. Resepsiyonda konuşan Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, “Öncelikle ben cumhuriyetimizin 101’inci yılını kutluyorum. Burada gördüğümüz herkes bende dahil olmak üzere cumhuriyetin eseridir. Biz 2 bin yıllık geçmişi olan bir milletin partneriyiz ve bu 2 bin yıllık devlet geleneği olan milleti olmaktan her sabah gurur duyuyorum. Ben şuna inanıyorum, bizim cumhuriyetimiz yüz yıl değil binlerce yaşayacak Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

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