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  • İl Emniyet Müdürü Aydın, 'Evden hırsızlık geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55.6 azaldı'

İl Emniyet Müdürü Aydın, 'Evden hırsızlık geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55.6 azaldı'

Kayseri Emniyet teşkilatına tahsis edilen 244 hizmet aracının teslim töreninde konuşan İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 'Tüm asayiş olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.2'lik suçlarda azalmayı sağladık.Kişilere karşı işlenen kavga, yaralama ve kasten yaralama gibi suçlarda 7.9'luk, mal varlığına karşı dediğimiz hırsızlık, gasp, kapkaç gibi olan suçlarda da yüzde 44'lük bir azalma sağladık. Bunlarda vatandaşımızın en çok canını yakan evden hırsızlık konusunda ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55.6'lık bir azalma sağladık' dedi.

İl Emniyet Müdürü Aydın, 'Evden hırsızlık geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55.6 azaldı'

 Kayseri emniyetine tahsis edilen 244 yeni aracın anahtar teslim töreni RHG Enertürk Enerji Stadı otoparkında gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın hırsızlık suçlarıyla yapılan mücadeleden bahsederek, “Bir 30 araç daha alarak inşAllah yıl sonuna doğru 320 araçlık filomuzu tamamen yenilemiş olacağız. Destek veren herkese teşekkür ederiz. Tüm asayiş olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.2’lik suçlarda azalmayı sağladık.Kişilere karşı işlenen kavga, yaralama ve kasten yaralama gibi suçlarda 7.9'luk, mal varlığına karşı dediğimiz hırsızlık, gasp, kapkaç gibi olan suçlarda da yüzde 44'lük bir azalma sağladık. Bunlarda vatandaşımızın en çok canını yakan evden hırsızlık konusunda ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55.6'lık bir azalma sağladık. Bu süreçte yakaladığımız tabanca oranında yüzde 13'lük, kurusıkı tabanca miktarında yüzde 42'lik, av tüfeği miktarında da yüzde 31'lik bir artış var. Arkadaşlarımız sokakta bulunduğu sürece bu artışlar devam edecektir. Kutsal davamız olan narkotik konusunda da toplamda bin 739 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 2 bin 516 gözaltı ve hak ettikleri yer olan cezaevine de 291 kişiyi arkadaşlarımız yerleştirdi” diye konuştu.

1ha

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