  • Haberler
  • Asayiş
  • Kesinleşmiş cezası bulunan zehir taciri polisten kaçamadı

Kesinleşmiş cezası bulunan zehir taciri polisten kaçamadı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 14 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.

Kesinleşmiş cezası bulunan zehir taciri polisten kaçamadı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 14 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından 14 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.Ö. (30) yakalandı.

Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Milletvekili Cıngı 'Dayı' ifademde herhangi bir kasıt yok
Milletvekili Cıngı; 'Dayı' ifademde herhangi bir kasıt yok
Kayseri'de Gastronomi Günleri başladı
Kayseri'de Gastronomi Günleri başladı
'Atıktan Sanata' rölyef sergisi büyük ilgi gördü
'Atıktan Sanata' rölyef sergisi büyük ilgi gördü
Vali Çiçek, 'ERVA Spor Okulları kötülüğe karşı bir meydan okumadır'
Vali Çiçek, “ERVA Spor Okulları kötülüğe karşı bir meydan okumadır”
İYİ Parti'den istifa açıklaması: 'Yoklukları eksiklik yaratmaz'
İYİ Parti’den istifa açıklaması: 'Yoklukları eksiklik yaratmaz'
Vali Çiçek: 'ERVA Spor Okulları Projesi çığ gibi büyüyor'
Vali Çiçek: 'ERVA Spor Okulları Projesi çığ gibi büyüyor'