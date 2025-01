İl Emniyet Müdürü Aydın: 'Her türlü suçla mücadelemiz aralıksız devam edecek'

Kayseri Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığı ile gerçekleşen Liseler Arası Bil-Kazan Bilgi Yarışması’nın Final Programı gerçekleştirildi. Programda kazanan yarışmacılara ödülleri verildi. Programa Vali Gökmen Çiçek, Hava Pilot Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, KAYÜ Rektörü Kurtuluş Karamustafa, NNY Rektörü Ahmet Fazıl Özsoylu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, emniyet mensupları ve öğrenciler katıldı. Burada konuşan İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, "Her türlü yasa dışı bahis, çocuk müstehcenliği, dolandırıcılık suçlarıyla mücadelemiz aralıksız devam edecek. Geriye bıraktığımız 2024 yılı içerisinde 21'i çocuk müstehcenliği ikisi dolandırıcılık ve işlem hacmi 4 milyar lira olan yasa dışı bahis operasyonlarında toplamı 25 operasyon yaptık. Bu operasyonlarda 190 kişi yakalandı. Bunlardan 48'i tutuklanarak cezaevine konuldu. Bu süreçte ben özellikle huzurunuzda adliyemize çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Gerçekten çok duyarlılar. Bu konuda özellikle çocuk müstehcenliği ve yasa dışı bahis konusunda desteklerini her an her zaman hissediyoruz. Bu süreç içerisinde para akışının takip edilebilmesi için MASAK ile, ilgili gelişmeler görüşmelerimizi, yazışmalarımızı yaptık ve 34 tane sitenin de erişimini engelledik" diye konuştu.

'SİBERAY 360 KİŞİYE ULAŞTI'

Müdür Aydın, SİBER-AY Kulübünün 360 kişiye ulaştığını vurgulayarak şöyle konuştu: "Mayıs 2024 yılında Kayseri Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesinde SİBER-AY kulübü kurduk. Kulüp ilk kurulduğunda 30 kişiydi. Şu anda kulübümüz iki üniversitemizde 260 öğrenciye ulaştı. Aynı zamanda diğer ünivesitelerde de daha önce kurulmuş olan bilişim kulüpleriyle irtibata geçtik. Şu anda birebir temas ettiğimiz üniversitede 360 tane öğrencimiz var. Bu kardeşlerimiz yönetim kendilerinde olmak üzere tüm iş ve işlemleri kendileri yapıyor. Biz de üniversite rektörlüğüyle kardeşlerimize sadece destek veriyoruz."