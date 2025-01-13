Parkta ateş yakan 14 yaşındaki şüpheli yakalandı
Kayseri'de 'Yavuz Selim Mahallesinde Parktaki Plastik Parçaları Sökerek Yakan Şahıslar' konulu ihbar üzerine harekete geçen ekipler olay ile ilgili 14 yaşındaki M.Ç'yi yakaladı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği personellerince; ”Yavuz Selim Mahallesinde Parktaki Plastik Parçaları Sökerek Yakan Şahıslar" şeklinde gelen ihbar üzerine çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda olay ile ilgili M.Ç.(14) yakalanarak gerekli işlemler yapıldı.