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İl içi yüzme ve milli takım seçme yarışları yapıldı

Türkiye Yüzme Federasyonu İl Temsilciliği tarafından iki gün süren il içi yüzme ve milli takım seçme yarışları yapıldı.

İl içi yüzme ve milli takım seçme yarışları yapıldı

Türkiye Yüzme Federasyonu İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan il içi yüzme ve milli takım seçme yarışları Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik havuzunda gerçekleştirildi. Dün seremoni ile başlayan yarışlar bugün sona erdi. Yarışlara Kayseri’nin dışında 3 ilden gelen 304 sporcu katıldı. Kategorilerinde barajı geçen sporcular milli takım saçma yarışlarına katılmaya hak kazandı. Konu ile ilgili açıklama yapan Kayseri Yüzme İl Temsilcisi Vacid Köse, “Kayseri dahil dört şehirden 28 kulüpten 204 erkek, 180 kadın olmak üzere toplam 384 sporcunun katıldığı il içi yüzme yarışları ve milli takım seçme yarışları olarak düzenlenmekte. Burada barajı geçen sporcularımız Milli takım seçme yarışlarına gidecek” diye belirtti.

Haber Merkezi

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