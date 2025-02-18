Kayserispor – Göztepe maç biletleri satışa çıktı

Süper Ligin 25’inci haftasında Kayserispor ile Göztepe arasında oynanacak olan Kayserispor - Konyaspor maç biletleri 18 Şubat saat 11.00 itibari ile satışa çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kayserisporumuzun Süper Lig 2024-2025 Sezonu 25. haftasında 23 Şubat Pazar günü saat 13.30'da Göztepe ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından yarın saat 11.00’de satışa sunulacaktır. PFDK'nın almış olduğu karar gereği; Konyaspor müsabakasında Kuzey Alt C ve D Blokta yer alan taraftarlarımızın Göztepe maçına girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir. Kulübümüzün almış olduğu karar gereği, PFDK kararı ile ceza alan bloklarda bulunan kombine sahiplerinin koltukları bu maç için satışa açılacaktır. Ev sahibi takım biletleri, Göztepe logolu Passolig kartlar hariç tüm Passolig kartlar ile satın alabilecektir. Göztepe logolu kartlar ile sadece misafir takım tribününden bilet satın alınabilecektir.” ifadelerine yer verildi.

Bilet fiyatları şu şekilde açıklandı;

Batı Balkon: 250 TL,

Batı Alt: 200 TL,

Doğu Alt: 200 TL,

Doğu Üst: 200 TL,

Kuzey Alt: 100 TL,

Kuzey Üst: 100 TL,

Güney Alt: 100 TL,

Misafir Tribünü: 130 TL.