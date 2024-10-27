Milletvekili Aşkın Genç, Develi Oksüt Altın Madeni'nin zararlarıyla ilgili cevap bekliyor

CHP’li Aşkın Genç: “Türkiye’nin kaynakları yabancıların elinde sömürülüyor”

CHP Milletvekili Aşkın Genç, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Kayseri’nin Develi ilçesindeki Öksüt Altın Madeninde altın rezervinin 35 ton olduğu ile ilgili haberler doğrultusunda, madenin bölgedeki tarım arazileri ve halk sağlığı için tehdit oluşturduğunu söyledi.

Genç, konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na verdiği önergenin yanıtlanmadığını belirterek, “Seçim bölgem Kayseri’nin Develi ilçesinde faaliyet gösteren Öksüt Altın Madeniyle ilgili olarak verdiğim soru ve araştırma önergelerine hâlâ yanıt alabilmiş değiliz. Madendeki altın rezervinin 35 tonun üzerinde olduğuyla ilgili haberler beraberinde şirketin sahayı genişletme ihtimalini doğuruyor. Siyanür ve tehlikeli kimyasalların taşma ve sızma riski bölgedeki tarım arazileri ve halk sağlığı için büyük bir tehdit oluşturuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu felaketin sonuçlarını görmezden gelirken, Türkiye’nin kaynakları ülkemize cüzi miktarda fayda sağlayarak yabancıların elinde sömürülüyor. Bu konudaki sessizliği ve duyarsızlığı anlamak mümkün değil. İlgili kurumları derhal göreve davet ediyor, Türkiye’nin kaynaklarını korumak ve çevreyi güvence altına almak için daha fazla adım atılmasını talep ediyorum” ifadelerini kullandı.