Kayserili Şehit komutan toprağa verildi
Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonlar sırasında vefat eden Kayserili Tank Kısım Komutanı Tankçı Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Faruk Yiğitalp (28) son yolculuğuna uğurlandı.
Çanakkele gelibolu, 2. Kolordu 5. Komando Alayı Komando Destek Birlik Komutanlığında görevli Tank Kısım Komutanı Tankçı Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Faruk Yiğitalp (28) Kuzey Irak’ta yürütülen operasyonlar sırasında vefat etti. Yiğitalp’in naaşı, memleketi Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Erdemli Mahallesi’nde askeri törenle toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi, yakınları, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.