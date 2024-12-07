İl Kültür Müdürü Dursun, 'Melik Muhammed Gazi'yi her yıl daha büyük şekilde anacağız' 

Kayseri Valiliği himayelerinde, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Melikgazi Belediye Başkanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Camiikebir Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği organizasyonuyla 881. vefat yıl dönümünde Danişmendli hükümdar Melik Muhammed Gazi için anma programı düzenlendi.

Program kapsamında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, “Şehrimizde malum biliyorsunuz, iki tane Danışment Gazi türbesi bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi bugün Pınarbaşı’nda, bir diğeri ise Cami Kebir’imizin güneyinde, Elvan’da yer almaktadır. Melik Muhammed Gazi, Cami Kebir’in güneyinde yer almaktadır. Danışmentlerinin üçüncü hükümdarı kendisi olup, şehrimizin tarihi kaynaklarında geçen, özellikle mimari alanda çok büyük gayretler göstermiştir. Bizanslılara ve Haçlılara karşı büyük zaferler elde etmiştir. Tarih kaynaklar der ki: Kayseri kalesi harap durumdaydı, Kayseri şehri harap durumdaydı, sokaklar ve evler yıkık vaziyetteydi. Melik Muhammed Gazi, şehri adeta yeniden imar ederek halkına büyük bir adaletle, herkesi, Müslüman veya gayrimüslim olmasına bakmaksızın eşit şekilde yönetti der. Melik Muhammed Gazi’nin burada yaptıklarını kısaca anlatmak mümkün değil, hocalarımız anlatacaklar, ama şu var: Bizim burada tekrar belirtmek istiyorum . Biz Melik Muhammed Gazi’yi her yıl, farklı etkinliklerde, daha büyük şekilde anacağız. Burada emeği geçen çok kişi var. Gerçekten, biz programını düzenlediğimizde, bu programa değer katmak isteyen o kadar çok insan oldu ki bizleri gerçekten çok mutlu etti. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.