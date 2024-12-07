Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas'ta Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
Dondurucu soğukların etkili olduğu Sivas'ta Yıldız Göleti'nin yüzeyi tamamen buzla kaplandı.
Dondurucu soğukların etkili olduğu Sivas’ta Yıldız Göleti’nin yüzeyi tamamen buzla kaplandı.
Sivas’ta geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Sibirya soğuklarını yaşandığı kentte soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sivas merkeze bağlı Yıldız beldesinde akşam saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derecelere kadar düşmesiyle Yıldız Göleti’nin yüzeyi buzla kaplandı. Buzla kaplanan gölet dron ile görüntülendi.