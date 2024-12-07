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Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas'ta Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

Dondurucu soğukların etkili olduğu Sivas'ta Yıldız Göleti'nin yüzeyi tamamen buzla kaplandı.

Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas'ta Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
Kayseri GündemEditör

Dondurucu soğukların etkili olduğu Sivas’ta Yıldız Göleti’nin yüzeyi tamamen buzla kaplandı.

Sivas’ta geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Sibirya soğuklarını yaşandığı kentte soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sivas merkeze bağlı Yıldız beldesinde akşam saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derecelere kadar düşmesiyle Yıldız Göleti’nin yüzeyi buzla kaplandı. Buzla kaplanan gölet dron ile görüntülendi.

İHA
Kayseri Gündem

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