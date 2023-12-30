İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Karaca'ya Emeklilik Töreni Düzenlendi

43 Yıllık hizmeti sonucu emekli olan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Karaca'nın emeklilik törenine dünürü olan Bakan Mehmet Özhaseki ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in yanısıra Karaca'nın hemşehrisi olan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da katıldı.

Sosoyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çevre Şehiricilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki emekli olan dünürü Karaca için şu paylaşımı yaptı:

''43 yıllık meslek hayatına güzel hatıralar biriktiren ve bugün emeklilik hayatına adım atan, Kayseri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda dünürüm olan Osman Karaca hocamızın emeklilik törenine katıldık. Bugüne kadar eğitim öğretim hayatına kattığı değerler ve yetiştirdiği kıymetli öğrenciler için Osman hocamıza teşekkür ediyorum.''