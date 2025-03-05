İl Müftüsü Ayvaz, Türkiye'nin dudak uçuklatan zekat potansiyelini açıkladı

‘Eğer hakkıyla herkes zekatını verse bu ülkede bir tane fakir kalmaz’

Zekat ibadeti hakkında bilgiler veren Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, “Türkiye'nin zekat potansiyeli 50 milyar dolar civarında eğer hakkıyla herkes zekatını verse bu ülkede bir tane fakir kalmaz. Zekatı verilmeyen mal o kişinin üzerinde bir yüktür yarın o kişiden hakkını alacaktır” dedi.

Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında 'Gündem Kayseri Ramazan Özel' programına konuk olarak Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Zekat ibadeti hakkında bilgiler veren Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, “Asli ihtiyaçlarının dışında 80 gram altın veya onun dengindeki bir mala sahip olmak borcunun olmaması gibi durumlarda zekat verilmesi gerekiyor. Burada herkes elini vicdanına koyacak. Herkes durumunu çok iyi bilir dolayısıyla vermek istemeyen bir bahane uydurabilir ama vermek isteyen de o ibadeti yerine getirir. Türkiye'nin zekat potansiyeli 50 milyar dolar civarında eğer hakkıyla herkes zekatını verse bu ülkede bir tane fakir kalmaz. Zekatı verilmeyen mal o kişinin üzerinde bir yüktür yarın o kişiden hakkını alacaktır” şeklinde konuştu.