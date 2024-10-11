İlber Ortaylı'dan Kayseri'ye tarihi doku eleştirisi: 'Eskiyi Koruyamadık'

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, 7. Kayseri Kitap Fuarı vesilesiyle Kayseri’ye geldi. Fuar açılışına katılan Ortaylı, değerini vurgulayarak gençlerin tarih bilincini geliştirmeleri gerektiğini ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı’nın 7’ncisinin açılışı tören ile gerçekleşti. Açılışa katılan Ünlü Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kayseri’de eski dönemde olan taş evlerin, mahallelerin ve yok olduğunu dile getirerek, “Maalesef benim ilk defa 1963 yılında ziyaret ettiğim Kayseri’de bir doku vardı; Taş evler, mahalleler ve kültür yaşıyordu. Bu yok oldu ve şehrin kusurudur; eskiyi koruyamamak. Ama okumak güzel bir şey. Zaten ikisi bir arada olsa burası Rönesans İtalya’sını kıskandırır. Çevreyi koruyacaksınız” dedi.



Büyükşehir Belediyesi; Kayseri Kitap Fuarı’nın kapılarını yedinci kez kitapseverlere açtı. Ünlü Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ise açılışta yaptığı konuşmada Kayseri’nin eski tarihi dokusunun korunamadığını söyleyerek eleştiride bulundu. Ortaylı, “Kayseri benim de bildiğim okumaya ve okutmaya çok meraklı bir şehirdir, bu özelliği ile tanınır. Böyle kitap kulüpleri vardır; Üniversitenin kitap kulübü. Kütüphanesi çok büyük bağışlar alır. Maalesef benim ilk defa 1963 yılında ziyaret ettiğim Kayseri’de bir doku vardı; Taş evler, mahalleler ve kültür yaşıyordu. Bu yok oldu ve şehrin kusurudur; eskiyi koruyamamak. Ama okumak güzel bir şey. Zaten ikisi bir arada olsa burası Rönesans İtalya’sını kıskandırır. Çevreyi koruyacaksınız. Gelirken kalabalık talebeler gördüm, polisler gördüm. Yürüyüş var diye düşündüm ve fuara yürüdüklerini öğrendim. Bu göz yaşartıcı bir manzaradır. Hakikaten 7 fuarın bazılarına katıldım. Büyük ilgi var. Herhalde şehrin nüfusuna bakarsak yani ziyaretçi açısından çok büyük fark görülür. Çünkü büyük şehirlerde fuarlar maalesef istediğimiz gibi gitmiyor. Çok büyük sorunlar var, idare edemiyorlar. Bu bakımdan yöneticileri ve Kayseri halkını tebrik etmek lazım” diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Hocam sağ olsun açılışta şehrimizle ilgili bazı tespitlerde bulundu. Ben ona ufak bir katkıda bulunmak için tarihi dokuyu koruma, kollama adına yapılan çalışmalarla ilgili de inşallah daha sonraki süreçte değerli hocamızı, bilgilendirmeyi önemseyeceğimizi belirtiyorum” şeklinde konuştu.

Açılışın ardından, Ortaylı, Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansta öğrencilerle bir araya geldi. Tarih alanındaki deneyimlerini paylaşan Ortaylı, katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayarak interaktif bir ortam oluşturdu. Konferans, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın Ortaylı’ya el dokuma halısı hediye etmesiyle sona erdi.