İlçe Belediye Başkanları TBMM'de milletvekilleriyle bir araya geldi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kayseri'nin Milletvekilleri ile bir araya geldi.

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  • 01.11.2023 16:34
  • Güncelleme: 01.11.2023 16:34
İlçe Belediye Başkanları TBMM'de milletvekilleriyle bir araya geldi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan bir dizi ziyarette bulunmak üzere Ankara’ya gitti. Başkanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan ve TBMM AK Parti Grup Amiri Halil Ergen'e ziyarette bulundu.

1ha

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