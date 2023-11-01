Kayseri'de midibüs devrildi: 15 yaralı

Kayseri'de midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı.

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  • 01.11.2023 16:09
  • Güncelleme: 02.11.2023 16:54
Kayseri'de midibüs devrildi: 15 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Niğde Karayolu 51. kilometre Yahyalı yol ayrımında meydana gelen kazada, A.D.’nin sürücüsü olduğu 50 UG 202 plakalı midibüs yol kenarına devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 23 kişinin bulunduğu midibüste yaralanan 15 kişi, ambulanslarla Yeşilhisar ve Yahyalı Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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