İldem Şükrü Berk Camii'nde gençler ve yetişkinler İçin eğitim programları devam ediyor

İmam Hatip Ziya Taşdan tarafından her Pazar günü, 7-10 yaş arası çocuklara itikat, ibadet, siyer ve ahlak dersleri veriliyor. Bu dersler ile genç nesillere dini bilgilerin yanı sıra cami kültürü de aşılanıyor.

Aynı camide, yetişkinlere yönelik olarak her Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe günleri Kur'an-ı Kerim, itikat, ibadet, siyer ve ahlak dersleri düzenleniyor. Bu eğitimler, katılımcıların daha donanımlı ve bilinçli bir şekilde ibadet etmelerine ve dini bilgilerini kavramalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Bunun yanı sıra, her Cumartesi günü sabah namazı buluşması, zikir programı ve çorba ikramı etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Bu programlar, cemaatin manevi bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor ve cami hayatına katkı sağlıyor.