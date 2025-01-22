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- Bolu'daki otel yangını nedeniyle milli yas ilan edildi: Kayseri'de bayraklar yarıya indirildi
Bolu'daki otel yangını nedeniyle milli yas ilan edildi: Kayseri'de bayraklar yarıya indirildi
Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangını sonrası ülke genelinde 1 günlük milli yas ilan edildi. Kayseri'de, milli yas kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların önündeki bayraklar yarıya indirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, Kartalkaya'daki yangın faciası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı. Milli yas ilanının ardından Kayseri'de de tüm kamu binalarında ve dış temsilciliklerde, Türk bayrakları yarıya indirildi.