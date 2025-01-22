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  • Bolu'daki otel yangını nedeniyle milli yas ilan edildi: Kayseri'de bayraklar yarıya indirildi

Bolu'daki otel yangını nedeniyle milli yas ilan edildi: Kayseri'de bayraklar yarıya indirildi

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangını sonrası ülke genelinde 1 günlük milli yas ilan edildi. Kayseri'de, milli yas kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların önündeki bayraklar yarıya indirildi.

Bolu'daki otel yangını nedeniyle milli yas ilan edildi: Kayseri'de bayraklar yarıya indirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada,  Kartalkaya'daki yangın faciası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı. Milli yas ilanının ardından Kayseri'de de tüm kamu binalarında ve dış temsilciliklerde, Türk bayrakları yarıya indirildi.

Haber Merkezi

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