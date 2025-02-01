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İlim Hikmet Vakfı Kitap Tahlili Programında Tanpınar'ın Eseri Tartışıldı

İlim Hikmet Vakfı öğretmenler birimi tarafından düzenlenen mutad kitap tahlil programı, Mostar Kitap Kahve'de gerçekleştirildi.

İlim Hikmet Vakfı Kitap Tahlili Programında Tanpınar'ın Eseri Tartışıldı

Bu etkinlikte Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" kitabı, eğitimci yazar Ensar Şahin'in moderatörlüğünde edebiyat ve sosyoloji alanında uzman kişiler tarafından detaylı bir şekilde incelendi.

Saatleri Ayarlama Enstitüsü Masaya Yatırıldı

Etkinliğe katılan uzmanlar, Tanpınar'ın ünlü eserini edebi ve sosyolojik açıdan tahlil ederek, kitabın temalarını ve karakterlerini derinlemesine tartıştılar. Eğitimci yazar Ensar Şahin, kitabın önemine ve Tanpınar’ın edebi üslubuna vurgu yaparak, katılımcıların da katkılarıyla zengin bir tartışma ortamı oluşturdu.

Kitap Tahlil Programı Devam Edecek

İlim Hikmet Vakfı tarafından düzenlenen bu tür etkinliklerin, kitap ve edebiyat tutkunlarını bir araya getirmesi ve edebi eserlerin daha geniş bir perspektiften değerlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Vakıf yetkilileri, kitap tahlil programlarının düzenli olarak devam edeceğini ve farklı eserlerin benzer şekilde inceleneceğini belirtti.

 

Haber Merkezi

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