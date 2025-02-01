Kayseri'de 16 suç kaydı bulunanve araç kurşunlayan şahıs yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde bir şahsın silahla yaralanması olayı ile ilgili 16 suç kaydı bulunan şüpheli F.D. yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon neticesinde; Bir aracın kurşunlanarak araçta bulunan bir şahsın silahla yaralanması olayı ile ilgili 16 suç kaydı bulunan şüpheli F.D.(39) yakalandı. Kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Öte yandan F.D’nin saklandığı adreste 1 adet ruhsatsız silah, 20 adet fişek ele geçirildi.