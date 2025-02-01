  • Haberler
  • Asayiş
  • Kayseri'de 16 suç kaydı bulunanve araç kurşunlayan şahıs yakalandı

Kayseri'de 16 suç kaydı bulunanve araç kurşunlayan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde bir şahsın silahla yaralanması olayı ile ilgili 16 suç kaydı bulunan şüpheli F.D. yakalandı.

Kayseri'de 16 suç kaydı bulunanve araç kurşunlayan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon neticesinde; Bir aracın kurşunlanarak araçta bulunan bir şahsın silahla yaralanması olayı ile ilgili 16 suç kaydı bulunan şüpheli F.D.(39) yakalandı. Kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Öte yandan F.D’nin saklandığı adreste 1 adet ruhsatsız silah, 20 adet fişek ele geçirildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Ayşe Böhürler AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu: 'Kadınlar Olmadan Yürünmez'
Ayşe Böhürler AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu: "Kadınlar Olmadan Yürünmez"
Vekil Cıngı yeni KOSGEB desteklerinin müjdesini verdi
Vekil Cıngı; yeni KOSGEB desteklerinin müjdesini verdi
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Koşar, güven tazeledi
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Koşar, güven tazeledi
Ekran fenomeni ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu Kayseri'ye geliyor
Ekran fenomeni ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu Kayseri'ye geliyor
Örnek Davranış: Elbaşı Mahallesi'nde cenaze yemeği kaldırıldı
Örnek Davranış: Elbaşı Mahallesi'nde cenaze yemeği kaldırıldı
Sürücü kursu ve sınav ücretlerinde yeni tarife: 2025'te ehliyet almak zorlaşıyor
Sürücü kursu ve sınav ücretlerinde yeni tarife: 2025’te ehliyet almak zorlaşıyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!