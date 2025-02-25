İlyas Han Şahin, Yazar Okulu'nda Tarih ilmini anlattı

Yazar Okulu Seminerlerinde, yazar ve şairler her hafta bir okulda gerçekleştirilen programlarda, öğrencilerle yazarlık konusunda çeşitli konular ele alınıyor. Bu haftaki program, Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirildi. Seminerden önce Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkan Yardımcısı Vedat Önal, TYB hakkında bilgiler verdi. Türkiye Yazarlar Birliği’nin tarihi geçmişine değindi.

Daha sonra sözü Yazar Okulu Seminerlerinin bu haftaki misafiri, Eğitimci-Yazar İlyas Han Şahin aldı. “Niçin Tarih Yazarız?” başlığı ile öğrencilerle buluşan Şahin, Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine, tarih bilimi ve tarih biliminin ülkelerin ve milletlerin tarihindeki önemi ile ilgili sohbet etme imkanı buldu. İlyas Han Şahin yakın tarihimizde özellikle iz bırakan, dikkat çeken, gündem olan olaylarla ilgili öğrencilere kısa kısa bilgiler verdi. Doğru tarihi öğrenmenin önemine değinen İlyas Han Şahin doğru tarih bilgisine sahip olan nesillerin geleceğe daha güvenle ve daha doğru bir bakış açısıyla bakabileceğini bunun ise bir millet için hayati öneme haiz olduğunu anlattı. Şahin öğrencilere, tarih ilmine nasıl ve niçin ilgi duyduğunu, üniversite yıllarında tarih bölümünü seçerken ve tarih okurken yaşadığı ve kendisinin tarihe ilgisini pekiştiren olaylarla ilgili çeşitli tecrübelerinden bahsetti. Sunumunun sonunda anlatılan konularla ilgili öğrencilerin sorularını da cevaplayan İlyas Han Şahin, tarihi doğru kaynaklardan ve aynı zamanda okunan kaynakların sorgulanarak okunmasının önemini anlattı.

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi iş birliği ile gerçekleştirilen Yazar Okulu Seminerleri bundan sonraki haftalarda çeşitli okullarda devam edecek.