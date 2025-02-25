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Okul Sporları Yüzme Küçükler İl Birinciliği yarışları sona erdi

Okul Sporları Yüzme Küçükler İl Birinciliği yarışları iki gün süren yarışların ardından sona erdi.

Okul Sporları Yüzme Küçükler İl Birinciliği yarışları sona erdi

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğü ile Yüzme İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Okul Sporları Yüzme Küçükler İl Birinciliği iki gün sürdü. Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleşen Okul Sporları Yüzme Küçükler İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Kelebek, serbest, kurbağalama ve kelebek kategorisinde gerçekleşen yarışlar sonucu gerçekleşen madalya töreni ile müsabakalar sona erdi.

Haber Merkezi

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