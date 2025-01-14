'İmam Hatip Okulları Mesleki Yarışmaları'nın il finali gerçekleşti

Yarışma sonrası ödül töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “Ezan okumak, hitabet Kur-an okuma ve hafızlık yarışmalarında bugün ilk finalimizi gerçekleştirmiş olduk. Hepimiz dikkatle dinledik, yavrularımız Rabb'imizin günde beş vakit çağrısı olan ezanı güzel bir şekilde ifade ettiler, okudular, katkısı ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kayseri’de Kayseri Valiliği, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, Ahmet ve Ayşe İnci Camii’nde İmam Hatip Okulları Mesleki Yarışmaları’nın il finali düzenlendi. Yarışmaya ve ödül törenine Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahit Soyak VE İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Akpınar katıldı. İmam Hatip Okulları’na giden ortaokul ve liseli öğrenciler Kur-an-ı Kerim okuma, Ezan okuma ve hafızlık dallarında yarıştı. Yarışmanın ardından ödül töreni gerçekleştirildi. Jüri hocaların puanladığı dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Ödül töreninde konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’müzün Türkiye genelinde organize etmiş olduğu ezan okumak, hitabet Kur-an okuma ve hafızlık yarışmalarında bugün ilk finalimizi gerçekleştirmiş olduk. Hepimiz dikkatle dinledik, yavrularımız Rabb'imizin günde beş vakit çağrısı olan ezanı güzel bir şekilde ifade ettiler, okudular. Rabbimizin yeryüzüne, tüm alemlere sözü olan, Kur'an'ı, Rabb'imizin hakikatini ifade ettiler, konuştular. Yine bu organizasyonda emekleri geçen özellikle hediyelerin bize o çocuklarımıza ulaşmasına katkı sağlayan İlahiyat vakıflarımıza, isimlerini burada sayamadığım katkısı olan herkese huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Yaptıkları her türlü yardımın Kur'an'a olan Allah'a olan, peygamberine olan sevdayı yücelteceklerine de inancımı ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.