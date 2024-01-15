İmam Hatipli öğrencilerden şehitler için hatim

Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan 9 asker için hatim yapan Erciyes Anadolu İmam-Hatip Lisesi öğrencileri, hatim duasının ardından şehitler için dua etti.

PAYLAŞ
  • 15.01.2024 12:55
  • Güncelleme: 15.01.2024 13:37
İmam Hatipli öğrencilerden şehitler için hatim
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Pençe Kilit Harekatı’nda şehit olan 9 asker için hatim yapan Erciyes Anadolu İmam-Hatip Lisesi öğrencileri, hatim duasının ardından şehitler için dua etti.

Erciyes Anadolu İmam-Hatip Lisesi mescidinde düzenlene programa; Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 9 şehit için yapılan hatimlerin duasının ardından öğrenciler tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Şehitler ve gaziler için dua edilen programda konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Kayseri’deki bütün İmam-Hatip okullarında hatim yapıldığını söyledi.

"Türk milletinin en önemli karakteri bağımsızlığıdır"

Milletçe kenetlenip, düşmana fırsat verilmemesi gerektiğini ifade eden Karaköse, Türk milletinin en önemli karakterinin bağımsızlığı olduğunu söyledi. Karaköse; “Gün içerisinde tüm İmam-Hatip okullarımızda öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz hatim indirip, dua etti. Erciyes Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nde de öğrencilerimiz sabahtan itibaren şehitlerimiz için dua etti. Öncelikle tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Onların ailelerine, milletimize, vatanımıza başsağlığı diliyorum. Bizler bu ülkede akşamları rahat bir şekilde yatıyor, uyuyor ve gündüz istediğimiz gibi hayatımızı yaşıyorsak, bu ülke için gözünü kırpmadan şehit olan askerlerimiz, ordumuz sayesindedir. Bu refaha ve rahata o yüzden sahibiz. O nedenle bu askerlerimizi, gençlerimizi yetiştiren ailelerine teşekkür ediyor, ‘Allah razı olsun’ diyoruz. Bizler içerisinde bulunduğumuz düzen içerisinde öğrencilerimizi hayata en güçlü şekilde hazırlamalıyız. İlimde, irfanda, kültürde, sanatta, spor en iyi şekilde hazırlamalıyız. Ancak aynı zamanda kendi değerlerimiz, kendi milli hassasiyetlerimiz, kendi örf ve adetimiz, kendi inancımız, kendi dinimiz ve özümüzü de en iyi şekilde korumalıyız ve onlara fark ettirmeliyiz. Çünkü bizi biz yapan, bizi güçlü yapan budur. Bizler millet olarak daha çok kenetlenip, işbirliği içerisinde olmamız lazım. Düşmana fırsat vermememiz lazım. Bu milletin en önemli karakteri bağımsızlığıdır. Bu vatan, bu bayrak, bu millet kutsaldır. Hiçbir şekilde hiçbir düşmana bu fırsatı vermeyiz. Onun içindir ki geçmişten itibaren Malazgirt’ten Kurtuluş Savaşı’na kadar binlerce şehit vermişiz ve kan akıtmışız. Hala da aynı karakterdeyiz, aynı duruştayız. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençler ne kadar güçlü olurlarsa, ne kadar kendilerini geliştirirlerse biz de geleceğimize o kadar sağlam ve güven içerisinde gireceğiz” şeklinde konuştu.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

Öğrencilerden Pençe-Kilit şehitleri için saygı duruşu

Öğrencilerden Pençe-Kilit şehitleri için saygı duruşu

Aracı yanan esnaf şikayetçi oldu: şüpheli yakalandı

Aracı yanan esnaf şikayetçi oldu: şüpheli yakalandı

Soba Faciasında baba ve oğlu hayatını kaybetti

Soba Faciasında baba ve oğlu hayatını kaybetti

''Abdülhamit Gerçeği'' Mostar Kitap Kahve'de anlatıldı

''Abdülhamit Gerçeği'' Mostar Kitap Kahve'de anlatıldı

'Yaralı Kayserili Askerimizin Durumları iyi'

'Yaralı Kayserili Askerimizin Durumları iyi'

Çok Okunanlar
1
Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

2
Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

3
Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

4
Kayseri Süper Amatör Küme: Argıncıkspor: 2 - Erciyes Esen Makina FK: 3

Kayseri Süper Amatör Küme: Argıncıkspor: 2 - Erciyes Esen Makina FK: 3

5
Dr. Serhat Doğan: 'Hemoroid kanserle karıştırılabiliyor'

Dr. Serhat Doğan: 'Hemoroid kanserle karıştırılabiliyor'

6
Kayseri'de Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı düzenlendi

Kayseri'de Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı düzenlendi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İmam Hatipli öğrencilerden şehitler için hatim

İmam Hatipli öğrencilerden şehitler için hatim

Melikgazi Belediyesi'nde 'Afet Dirençli Kayseri' Projesi hazırlandı

Melikgazi Belediyesi'nde 'Afet Dirençli Kayseri' Projesi hazırlandı

DAHA FAZLA
Spor A.Ş. 3'üncü Kış Dönemi Spor Okulları kayıtlarını başlattı

Spor A.Ş. 3'üncü Kış Dönemi Spor Okulları kayıtlarını başlattı

İtfaiyeden gerçeğini aratmayan tatbikat

İtfaiyeden gerçeğini aratmayan tatbikat

Altına yatırım önerisi

Altına yatırım önerisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden kırsala 1 milyar TL'lik hizmet

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden kırsala 1 milyar TL'lik hizmet

'120 bin kelimeye sahip Türkçeyi 5-10 kelimeye indiriyorlar'

'120 bin kelimeye sahip Türkçeyi 5-10 kelimeye indiriyorlar'