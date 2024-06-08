Mermerciler Derneği'nden örnek davranış

Kayseri’de Başakpınar Mermerciler Derneği tarafından düzenlenen ödüllü satranç turnuvasında, mahallede bulunan öğrenciler ödülü almak için yarıştı. Turnuva ile ilgili bilgi veren Başakpınar Mermerciler Derneği Başkanı Şükrü Erbaş, “Turnuvamızı gelenekselleştirip gençleri sanal ortamdan uzaklaştıracağız” dedi.

Talas ilçesinde bağlı Başakpınar Mahallesi’nde Başakpınar Mermerciler Derneği tarafından merhum mahalle sakini İsmail Yağ adına ödüllü satranç turnuvası düzenlendi. 8-13 yaş ve 13-18 yaş olarak 2 kategoride düzenlenen turnuvada mahallede okuyan öğrenciler, hem zamanla hem de birbiri ile yarışarak ödülü alabilmek için rakiplerine karşı akıl yordu. Turnuva sonunda 8-13 yaş kategorisinde 1.’ye 2 bin TL ve 2.’ye bin TL ödül verilirken, 13-18 yaş kategorisinde ise 1.’ye 5 bin TL, 2.’ye ise 2 bin 500 TL ödül belirlendi.

Turnuvayı gelenekselleştirmek ve gençleri sanal ortamdan uzaklaştırmak istediklerini söyleyen Başakpınar Mermerciler Derneği Başkanı Şükrü Erbaş, “Yaklaşık 3 aydır dernek olarak resmi faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bugün de dernek olarak İsmail Yağ anısına gelenekselleştirmeyi düşündüğümüz ve ilk olarak düzenlediğimiz 8-13 yaş ve 13-18 yaş grubu olarak 2 kategoriden oluşan bir satranç turnuvası düzenledik. Turnuvamıza da Satranç Federasyonu Başkanlığı destek verdi. 2 kategoride de 1. ve 2.’ye ödüllerimizi vereceğiz. Talas Belediyesi de kitap ödüllerimizi verdi. Gönüllü arkadaşlarımız da destekte bulundular. İnşallah bunu geleneksel olarak her yıl yapacağız. Şu anda katılım olarak 80’in üzerinde öğrencimiz var. Her kategoride ayrı ayrı 1 ve 2. tur olarak devam ediyor. Sonunda da ödüllerle turnuvamız bitecek. Biz inşallah çocukları hem internet ortamından biraz daha uzaklaştırmak hem de birbirleriyle bağdaşmalarını sağlamak amacıyla bu turnuvayı sürekli düzenlemeyi planlıyoruz” dedi.

Başakpınar Mahalle Muhtarı Durdu Turan ise, ”Bu turnuvayı Başakpınar Mermerciler Derneği Başkanı Şükrü bey düzenliyor dernek adına. Talas Belediyesi ve muhtarlığımız destekleriyle turnuvamızı düzenliyoruz. Turnuvadaki amaç çocukları sanal ortamdan, cep telefonundan uzak tutmak ve çocukları kendi aralarında bütünleştirmek” ifadelerini kullandı.

Turnuvaya katılan 13 yaşındaki Gülsu Kandağ da kendisinin satranca başladıktan sonra telefon bağımlılığından kurtulduğunu söyleyerek, “Burada turnuvada olmak çok güzel bir duygu. Satranç beynimi ve düşünme gücümü arttırıyor ve benim boş zamanlarımda eğlendiğim sürekli oynadığım bir oyun. İnsanlar da satranç oynayarak günün boş vakitlerini bence gayet iyi bir şekilde değerlendirebilir. Sanal ortamdan uzaklaşmada da çok etkili oluyor. Ben satranca başladığımda 9 yaşımdaydım ve telefon bağımlısıydım ama şu an satranç oynadığım için değilim” dedi.