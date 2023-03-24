İmam nikahlı eşinin altın ve parasını yağmadan yargılanan şahısa 8 yıl 5 ay hapis

İddiaya göre Ü.O. imam nikahlı eşi F.D.’nin çeyrek altın ve 30 bin lirasını zorla aldı. F.D. imam nikahlı kocasından şikayetçi oldu. Ü.O. hakkında ‘Yağma’ ve ‘Mala zarar verme’ suçundan hakkında dava açıldı. 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ü.O. ve avukatı katıldı.

SANIK: ALDIĞIM PARA VE ALTIN BENİM, BENİM EVİMDE OTURUYOR

Duruşmada son sözleri sorulan sanık Ü.O., “ O para benimdi. Bana iftira attı. Oturduğu ev benim. Onun psikolojik sorunları var. Yakınları da söyledi. Beraatimi istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti sanık Ü.O.’ya ‘Yağma’ suçundan 8 yıl ‘Mala zarar verme’ suçundan ise 5 ay hapis cezası vererek hükmün geri bırakılmasına karar verdi.