İncesu Belediyesi'nden çalışanlarına rekor zam

İncesu Belediyesi, İmar A.Ş. çalışanları ve kadrolu işçiler için Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi Başkanlığı arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. 2024 yılı itibariyle kadrolu işçilerin ücretine yüzde 70, İmar A.Ş. çalışanlarına toplamda yüzde 80 zam verildi.

Toplu iş sözleşmesi imza töreni, İncesu Marina Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi ve törene İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, AK Parti İncesu İlçe Başkanı Mehmet Koç, MHP İncesu İlçe Başkanı Seçkin Kızılışık, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Mustafa İlmek’in işçi dostu olması sebebiyle en kolay toplu sözleşme görüşmelerinin en rahat yapıldığı belediyenin İncesu Belediyesi olduğunu ifade eden Başkan Serhat Çelik, “Sizler Pandemi döneminde herkes evinde iken sizler canlarınızı hiçe sayarak çalıştınız. Sonra Asrın felaketi yaşandı. İncesu Belediyesi çalışanları, araçları ile bölgeye gitti. Başkanımız Göksun Koordinatör Belediye Başkanlığı yaptı. Başkanımda bu fedakarlığı gösteren mesai arkadaşlarına zam olarak gereğini yaptı. Kadrolu İşçilere yüzde 70, İmar A.Ş çalışanlarına 2024 yılında toplam yüzde 80 zam verdi” dedi.

‘SÖZLEŞME VAAT DEĞİL, BİRLİK BERABERLİĞİN GÖSTERGESİ’

Yapılan sözleşmenin seçim sonrası için yapılmış bir vaat değil, seçim öncesi çalışanlarla birlik beraberlik içerisinde olmanın göstergesi olduğunu ifade eden Başkan Mustafa İlmek, “Sendika Başkanımız belki en kolay sözleşmesini imzaladığı bir törende. Bizim derdimiz çalışanlarımıza yaşanabilir bir ücret ödemek. Kadrolu işçi kardeşlerimize 2024 yılında toplamda yüzde 70, İmar A.Ş çalışanlarına ise Yüzde 45’i Mart ayı olmak üzere yıl toplamında yüzde 80 verdik. Ayrıca Ramazan Bayramı’nda 5 bin lira, Kurban Bayramı’nda ise personelimin kurban kesmesi için 10 bin lira para veriyoruz. Unutmayın ki bizler aileyiz. Kötü ve iyi günlerimiz oldu. Her biriniz benim için kıymetlisiniz. Önümüzde bir seçim var. Kimseyi hiçbir konuda zorlamıyorum. Bizimle gönlü olan varsa başımız üstüne. Yok, olan varsa da başımız üstüne. Bizler, sizlerin ücretlerinde iyileştirme yaparken tek isteğimiz karşılığını çalışarak verilen görevleri yerine getirerek vermeniz. Hiç kimseye fırsat vermeyin. Sağda solda konuşuyorlar. İşçi almamız, Ekmek vermemiz suç oluyor, maaş vermemiz suç oluyor. Ekmek vermek suç mu? Suç ise bu da başımız gözümüz üstüne. Hiç kimseyi muhatap almıyoruz. Hiç kimseyi rakip olarak görmüyoruz. Derdimiz ve sevdamız İncesu’dur” şeklinde konuştu.