SON DAKİKA… Gazeteci Azim Deniz'i vuran şahıs yakalandı
Sabah saatlerinde evinden çıkarken silahlı saldırıya uğraması sonucunda karnından ve bacağından yaralanan Gazeteci Azim Deniz'e saldıran şahıs, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde saklandığı evde polis ekipleri tarafından yakalandı.
Sabah saatlerinde evinden çıkarken silahlı saldırıya uğraması sonucunda karnından ve bacağından yaralanan Gazeteci Azim Deniz’e saldıran şahıs, Yozgat’ın Sorgun ilçesinde saklandığı evde polis ekipleri tarafından yakalandı.
Yaralanan Gazeteci Azim Deniz'in ise Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.
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