İncesu'da 100 yıllık arefe duası edildi

Kayseri'nin İncesu ilçesinde bağlı Kızılören Mahallesi'nde yaklaşık 100 yıldır yapılan Arefe Duası gerçekleştirildi.

Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Kızılören Mahallesi'nde yaklaşık 100 yıldır yapılan Arefe Duası edildi. İstanbul, Kayseri ve Adana dan bayram için ilçeye gelen Kızılörenlilerin katılımı ile Arefe duası gerçekleştirildi.