AK Parti Kayseri teşkilatında bayramlaşma

AK Parti teşkilatında geleneksel bayramlaşma programı Eski Fuar alanı park içerisinde gerçekleştirildi. Bayramlaşma programına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra önceki dönem Milli Savunma Bakanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyon Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve 27. Dönem Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti teşkilat üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Bakan Mehmet Özhaseki, “Kayseri’de olmak bir başka. Çünkü burası bizim baba ocağımız ana kucağımız. Analarımız ve babalarımız rahmetlik olsa da bu duygu hiç değişmiyor. Herkes doğduğu yeri severmiş, biz de vatanımızı, memleketimizi doğduğumuz büyüdüğümüz üzerimizde çok emeği olan Kayserimizi çok seviyoruz. Unutmamız da mümkün değil. Her fırsatta dönüp gelip burada gün geçirmeye, bir problem olduğunda onu çözmek için her birlikte çalışıyoruz. Bizler kadim bir şehrin çocuklarıyız” ifadelerini kullandı.

Özhaseki ayrıca, şunları söyledi: “Siz dünyanın hiçbir yerinde bir belediye başkanının ekibiyle birlikte serbest bölge kurduğunu gördünüz mü, biz kurduk. Şimdi milyonlarca dolar ihracat yapılıyor, binlerce işçi kardeşimiz çalışıyor orada. Bir yerel yönetimin kayak merkezi yaptığını gördünüz mü, şimdi Kayseri’de turizmi değiştirebilecek bir faktör olarak önümüzde duruyor. Bu şehirde belediye katkısıyla Yamula Barajı, stadyum yapılıyor ve devletin kesesinden para çıkmadan iş nasıl yapılır bunun bütün örneklerini zamanında biz gösterdik. Kayseri’de 10 milletvekili var, bende 11’nci olarak hep birlikte çalışalım, hareket edelim dedim. Onlar da sıcak baktılar olumlu cevaplar verdiler. Bizler de kol kola gireceğiz gayret edeceğiz hem şehrimize hem de ülkemize hizmet edeceğiz.”

SİZLERİN OYLARIYLA BU OYUN, BU FELAKET ÖNLENMİŞTİR’

Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyon Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da, “Gerçekten çok kritik bir seçim dönemi yaşadık. Bu seçimde ülkemizin ve milletimizin büyük bir tehlike atlattığını hepimizin bilmesi lazım, bunu hepimizin görmesi lazım ve bunu da kendimize ders olarak kabul etmemiz lazım. Bir tarafta yıllarca mücadele ettiğimiz şehitler verdiğimiz, gençlerimizi kaybettiğimiz, gazilerimizin olduğu, kanlarını yerde bırakmamak için mücadele ettiğimiz bir terör örgütünün gösterdiği aday, diğer tarafta da bu memleketin bağrından çıkmış milli ve yerli bir aday. Buna rağmen maalesef çalışmamızın çok teferruatlı olması gerekiyordu, çok çalışmamız gerekiyordu. Herhangi bir yanlışı önlemek için. Çok şükür sizlerin asil milletimizin 85 milyonun büyük bir çoğunluğunun bunun farkına varmasıyla, ferasetiyle, şuuruyla ve bu konuyu anlamasıyla gerekli efendim işte tedbirlerin alınmasıyla, oylarıyla bu oyun bu felaket önlenmiştir” şeklinde konuştu.

Vatandaşların ve teşkilat üyelerinin bayramlarını kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Yarın da inşallah hep beraber tekbirleriyle kurbanlarımızı kesip daha sonraki süreçte bayram sevinci yaşayacağımıza inanıyoruz. Bizlere bu bayram sevincini yaşatan Mevla'mıza şükrederken sağduyuyla istikrarı önemseyen, birliği beraberliğin, dayanışmanın yegane sembolü olan Sayın Cumhurbaşkanımız ve onun yol arkadaşlarına sahip çıkan Kayserili hemşehrilerimize her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varlar diye de buradan paylaşmak istiyorum. Çünkü ülkemiz üzerine oynanan oyunları fark etti ve liderine, Genel Başkanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve dava arkadaşlarına sahip çıktı” diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve AK Parti Kayseri Milletvekilleri de bayramlaşma programında vatandaşların bayramını kutladı.