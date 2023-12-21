İsrail basını yazdı! Yeni ateşkese dair detaylar ortaya çıktı

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki 40 esirin serbest bırakılması karşılığında en az 1 hafta çatışmalara "insani ara" verilmesi önerisinde bulunduğunu yazdı.

HAMAS ÖNERİSİNİ KATAR'A İLETTİ

"Walla News” isimli internet sitesinde yer alan ve adı açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırılan habere göre, Tel Aviv yönetimi, Hamas ile yeni bir esir takası mutabakatına varılması için önerisini Katar'a iletti.

Gazze'deki 40 İsrailli esirin serbest bırakılması karşılığında en az 1 hafta "insani ara" öneren Tel Aviv, yeni bir mutabakata varılması halinde İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin bir kısmının da serbest bırakılması teklifinde bulundu.

VARŞOVA'DA GÖRÜŞÜLDÜ

Söz konusu öneriyi İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Şefi David Barnea, bu hafta başında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William (Bill) Burns ile Polonya'nın başkenti Varşova'da yaptığı görüşmede dile getirdi.

HENİYYE'DEN AÇIKLAMA

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Katar'ın başkenti Doha'da gece saatlerinde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi. Haniye görüşmede, İsrail yönetiminin Gazze'ye yönelik 75 gündür karadan, denizden ve havadan gerçekleştirdiği saldırılarına rağmen direnişin (Hamas'ın) hala güçlü ve kararlı olduğunu ifade etti. Haniye İsrail'in ve müttefiklerinin Filistin hareketini yenebileceklerini düşünmelerine rağmen Hamas'ın İsrail'e ağır kayıplar verdirdiğini vurguladı. Haniye ayrıca Filistin halkının İsrail'e karşı direnişin yanında durduğunu kaydetti. İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın Gazze'de savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana Doha'ya 4. kez geldiğini belirten Heniyye, bu tür ziyaretlerin Gazze ve Filistin'e desteği göstermesi açısından önemli olduğunu söyledi.

KALICI ATEŞKESE HAZIRIZ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de görüşmenin detayına ilişkin açıklama yaptı. Kenani, “Görüşmede Gazze'deki son gelişmeler ve sahadaki durum ele alındı. Haniye, Gazze'deki durum hakkında kapsamlı bir rapor sundu. Bu görüşmede, Hamas’ın askeri gücünün oldukça iyi durumda olduğunu öğrendik. Haniye ayrıca direniş hareketinin (Hamas’ın) kalıcı bir ateşkese hazır olduğunu, ancak Siyonist rejimin saldırıları devam ettirdiği sürece müzakere yapmayacaklarını açıkça belirtti" ifadelerini kullandı.

MUHTEMEL ESİR TAKASI YAŞLI FİLİSTİNLİLERLE BAŞLAYACAK

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kadura Faris, Hamas ile İsrail arasında müzakere edilen esir takasında "İsrail hapishanelerinde aralarında direniş liderliğinden isimlerin de olduğu Filistinli yaşlı esirlerin serbest bırakılması konusunun görüşüldüğünü" söyledi.

HERZOG'TAN AÇIKLAMA

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog dün yaptığı açıklamada İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak için Gazze Şeridi'nde yeni bir "insani ara"ya hazır olduklarını belirtmişti.

Kaynak:haber vakti