İncili Çavuş kitabının yazarı Rafet Ural, eserini Başkan Koç'a hediye etti
'İncili Çavuş'' kitabının yazarı Eğitimci Yazar Rafet Ural Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç'u ziyaret ederek kaleme aldığı İncilli Çavuş kitabını hediye etti.
Kayseri'nin Tomarza ilçesi İncilli Köyü'nde 16. yüzyılın ikinci yarısı ile 17. yüzyılın ilk yarısında, I. Ahmet döneminde yaşayan Türk mizah kültürünün önemli kişiliklerinden bir İncilli Çavuş'u ilham kaynağı olarak kaleme alan Eğitimci Yazar Rafet Ural yazmış olduğu İncilli Çavuş kitabını Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç'u makamında ziyaret ederek hediye etti.
Başkan Koç ise İncili Çavuş isimli kitabı yazarak hem İncilli Çavuş'un hem de Tomarza İlçesi'nin tanıtımı açısından güzel bir çalışma olduğunu söyleyerek Eğitimci Yazar Rafet Ural teşekkür ettiler.
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