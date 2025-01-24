Ekonomist Uzunoğlu' Rakamların namuslu olabilmesi çok önemli'

Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Altın Piyasası programına konuk olan Ekonomist Ömer Uzunoğlu , Moderatör Halil İbrahim Öztürk’ün sorularını yanıtladı.

Ülkede uygulanan rakamın gerçek olmadığını ifade eden Uzunoğlu;" Bir taraftan bakıldığı zaman ENAG farklı bir şey söylüyor, TÜİK farklı bir şey söylüyor. Şimdi bu rakamlar varken, siz dövizi aylardan beri, özellikle şu son 9 aydan beri, neredeyse yüzde belki birkaç lira tekamül eden bir artış yaşadık. böyle bir mantıkla üretim yapabilme şansınız var mı? Yatırım yapabilme şansınız var mı? ben dövizin çıkmasını istemiyorum, gerçekten bizim için yıkım ama mal satabilmek için içerideki fiyat önemli değil. Dünyaya entegre olmamız lazım. Dolar veya Euro, dünyadaki değerine yakın bir değerde içerideki piyasada bunu tutamazsınız. Bu sefer ürettiğiniz malı satamayacak noktaya geleceksiniz. Çünkü ülkedeki uyguladığınız rakam gerçek rakam değil. Bütün her şeyimizi dışarıdan alalım, bu ülke batar. Ayakta durabilme şansınız yok. Dolayısıyla benim istirhamım şu; eğer bir ülkede döviz fiyatı gerçek değilse, hiçbir ürünün fiyatını tartışmaya gerek yok, hiçbirinin fiyatı gerçek değildir. Dolayısıyla rakamların namuslu olabilmesi çok önemli ama siz bunu 9 ay, 10 ay tutup patlattığınız anda piyasanın ve vatandaşın bunu kaldırabilecek gücü kalmadı. En büyük tehlike bu; yani bir şey olursa, yani çıkacaksa veya inecekse, bu belli bir minimize boyutta çıkmalı veya inmeli ki zarar vermemeli" sözlerine yer verdi.

Uzunoğlu;" Son 3,5 yılda bir gayrimenkul 10 katına çıktı. Bir aracın fiyatı 10 katına çıktı. Artık akıl seviyesini, izan seviyesini dışındayız. Vatandaş giderine bakıyor, bir türlü dengeyi sağlayamıyor. Ne yapıyor? Ya kredi kartı kullanıyor, ya kredi kullanıyor, ya da batıyor, ya da borç alıyor, ödeyemiyor. Yani yaşadığımız ortam çok normal değil. Dolayısıyla biz her şeye rağmen ümit var olmak zorundayız, geleceğe ümitle bakmak zorundayız. Elbette zorluklar yaşıyoruz, elbette sıkıntılar yaşıyoruz ama her şeye rağmen ümidimizi kaybetmeden devam ediyoruz. Yeni bir proje ortaya koyalım, yeni bir bütçe hazırlayalım, yeni bir açılım ortaya koyalım ve doğru yürüyelim. Yani bugün dünyanın en büyük havaalanı bizde ama insanlar kredisini ödeyemiyor. Ben muhalefet değilim, siyasetçi de değilim ama çıplak gözle tecrübemle, gerçek anlamda, dünyayı entegre olabilecek bir sistemi yeniden dizayn etmemiz gerektiğini, vatandaşın güvenini kazanmamız gerektiğini ve şu bulunduğumuz noktanın dışında doğru bir minale yönlendirmenin doğru olacağı kanaatini taşıyorum" ifadelerini kullandı.