İngiliz Turizm Acentesi Erciyes'te incelemelerde bulundu

Equity Travel Okulu Yöneticisi Lan Davis, Erciyes ve Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Lan Davis’e Kayseri Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu eşlik etti.

Türkiye Tanıtma ve Geliştirme Ajansı aracığıyla Erciyes’e gelen Equity Travel, öğrencilerin sadece kayak yapmalarını değil, aynı zamanda yeni kültürler keşfetmelerini de hedefliyor.

Erciyes’in Kayak, Spor ve Yüksek İrtifa Kamp Olanakları Büyük İlgi Gördü

Davis yaptığı açıklamada, “Çocukları kayak merkezlerine götüren ve turlar düzenleyen bir işletme olarak son birkaç gündür Erciyes’teyiz. Türkiye’deki kayak merkezlerini araştırıyoruz ve Erciyes gerçekten muhteşem olanaklar sunuyor. 100 km’den fazla pist uzunluğuna sahip ve 2.000 metreden başlayan harika kayak rotaları bulunuyor. Kar koşulları oldukça iyi. Ayrıca burada çocuklarımızın kayak sonrası kullanabileceği harika bir spor tesisi var. 50 metrelik yüzme havuzu, yaz aylarında kullanılabilen futbol sahası, spor salonu ve fitness merkezi bulunuyor. Tüm bu olanaklar burayı harika bir tatil köyü haline getiriyor” dedi.

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile Profesyonel Antrenman İmkânı

En büyük avantajlarından biri de Yüksek İrtifa Kamp Merkezi sunması olan Erciyes’in 1.850 metre yüksekliğinde yer alan bu merkez, sporcuların performanslarını arttırmak ve dayanıklılıklarını geliştirmek için mükemmel bir ortam sunuyor. Lan Davis, “Öğrencilerimiz burada yüksek rakımda antrenman yaparak fiziksel kapasitelerini arttırabilirler. Yüksek irtifa antrenmanları sporcular için çok önemli ve Erciyes bu alanda büyük bir avantaja sahip” ifadelerini kullandı.

Okul Spor Turları İçin Yeni Rota: Erciyes

Lan Davis, “Burada öğrenciler, sakin pistlerde kayak yapmayı öğrenebilir, akşamları ise tesislerin sunduğu imkânlardan faydalanabilirler. Ayrıca yaz aylarında da Erciyes’e gelerek Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde antrenman yapabilirler. Bu yükseklikte antrenman yapmak, öğrencilerin gelişimi açısından büyük önem taşıyor” diye ekledi.

İncelemelerinde, bölgenin sunduğu imkânlardan oldukça etkilendiklerini belirten Lan Davis, Equity Travel’ın ilerleyen süreçte Erciyes’i okul spor turları programına dâhil etmek için çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.