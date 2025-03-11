Başkan Mehmet Yalçın'lar OSB'de bir araya geldi
Aynı ismi taşıyan iki başkan Kayseri OSB'de bir araya geldi. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, KAYMOS Başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Yalçın Kayseri OSB'de bir araya geldi
Aynı ismi taşıyan iki başkan bir araya geldiği ziyarete, yönetim Kurulu Üyesi Zafer Baktır, Denetim Kurulu Üyemiz Mustafa Gengeç Bölge Müdürü Abdulmenap Esko, Danışman Kamil Akçadırcı ve KAYMOS yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.
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