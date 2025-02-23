İngiltere'den gelen Müslüman Kayakçılar Erciyes'i sevdi

Erciyes Kayak Merkezi'nin Uluslararası Başarısı

112 kilometrelik pistiyle Türkiye'nin en uzun kayak pistine sahip olan Erciyes Kayak Merkezi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Rusya, Polonya, Ukrayna gibi ülkelerden charter uçak seferleriyle gelen turist kafilelerine ev sahipliği yapan Erciyes, İngiltere pazarında da başarı sağlamaya başladı. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcüman, "Erciyes artık uluslararası bir kayak merkezi. İngiltere pazarına açılmaya çalışıyoruz ve bunun meyvelerini toplamaya başladık. İngiliz misafirlerimiz ve Müslüman Kayak Kulübü'nden gelenler oldukça memnun," dedi.

Helal Turizm ve Misafir Memnuniyeti

İngiltere'deki Müslüman Kayak Kulübü'nden yaklaşık 50 kişilik bir grup Erciyes'te kayak yaparken, helal yiyecek, namaz kılma ortamı ve cami imkanları sunulmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Acente yetkilisi Erdem Kurt, "Grubumuz İngiltere'den geldi. Helal turizm üzerine rahat yemek yiyebildikleri, huzurlu bir tatil için Türkiye'yi tercih ettiler. Çok mutlular," diye konuştu.

İngiliz Turistlerin Geri Bildirimleri

Erciyes'e gelen İngiliz turist Burhan Ali, "Burada çok mutluyuz, her şey çok huzurlu ve rahat. Yeniden gelmek istiyoruz. Türkiye'deki misafirperverlik bizim için çok mutluluk verici. Seneye yeniden geleceğim," ifadelerini kullandı.

Erciyes Kayak Merkezi, İngiltere'deki tanıtım çalışmaları sayesinde uluslararası alanda adını duyurarak, daha fazla turist çekmeyi başardı. Şehir, hem yerli hem de yabancı turistler için cazip bir kış turizmi destinasyonu olmaya devam ediyor.