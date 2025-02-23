KEEKK Başkanı Nazmi Yücel : Esnafa Can Suyu Olduk

Kayseri Erciyes Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi (KEEKK) Mali Genel Kurulu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri (TESKOMB) 19. Bölge Birliği Başkanı Mustafa Alan'ın divan başkanlığında gerçekleştirildi. Genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

KEEKK Başkanı Nazmi Yücel : Esnafa Can Suyu Olduk

KEEKK Başkanı Nazmi Yücel, kürsüye çıkarak esnafa yönelik yapılan faaliyetler ve çalışmalara dair katılımcılara bilgi verdi. Yücel, "Her zaman esnafımıza can suyu olduk" diyerek, cazip kredi imkanlarıyla esnafa sağladıkları desteği vurguladı. Ayrıca, ekip arkadaşlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Teşekkür Plaketi ile Onurlandırma

TESKOMB 19. Bölge Birliği Başkanı Mustafa Alan, KEEKK Başkanı Nazmi Yücel’e çalışmalarındaki başarılarından dolayı teşekkür plaketi sundu. Alan, Yücel’e başarı dileklerini ileterek genel kurulu sonlandırdı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

'Kayseri Tarım Fuarına 800 bin ziyaretçi akımı oldu '
“Kayseri Tarım Fuarına 800 bin ziyaretçi akımı oldu ”
Kayserispor Asbaşkanı Rıza Erkut Yurdemi: İnşallah Beşiktaş maçından da galibiyetle geleceğiz
Kayserispor Asbaşkanı Rıza Erkut Yurdemi: İnşallah Beşiktaş maçından da galibiyetle geleceğiz
TÜGVA Kayseri'de Kitap Kurdu Yarışması Heyecanı
TÜGVA Kayseri'de Kitap Kurdu Yarışması Heyecanı
Kitap Tahlil Programında 'Hamza' Rüzgarı Esti
Kitap Tahlil Programında "Hamza" Rüzgarı Esti
Kayserispor - Göztepe: 1-0
Kayserispor - Göztepe: 1-0
Akkışla Dostluk Turnuvasında Kupalar sahiplerini buldu
Akkışla Dostluk Turnuvasında Kupalar sahiplerini buldu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!