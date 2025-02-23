KEEKK Başkanı Nazmi Yücel : Esnafa Can Suyu Olduk
Kayseri Erciyes Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi (KEEKK) Mali Genel Kurulu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri (TESKOMB) 19. Bölge Birliği Başkanı Mustafa Alan'ın divan başkanlığında gerçekleştirildi. Genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
KEEKK Başkanı Nazmi Yücel, kürsüye çıkarak esnafa yönelik yapılan faaliyetler ve çalışmalara dair katılımcılara bilgi verdi. Yücel, "Her zaman esnafımıza can suyu olduk" diyerek, cazip kredi imkanlarıyla esnafa sağladıkları desteği vurguladı. Ayrıca, ekip arkadaşlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Teşekkür Plaketi ile Onurlandırma
TESKOMB 19. Bölge Birliği Başkanı Mustafa Alan, KEEKK Başkanı Nazmi Yücel’e çalışmalarındaki başarılarından dolayı teşekkür plaketi sundu. Alan, Yücel’e başarı dileklerini ileterek genel kurulu sonlandırdı.