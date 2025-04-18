İnternetten tanıştığı arkadaşına silah çekip yağmaya teşebbüs eden sanık 4 yıl 4 ay hapis cezası aldı

Kayseri’de iddiaya göre 5 Ekim 2024 tarihinde saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda M.A. internetten tanıştığı Y.K.’yı aracıyla aldı. İkili daha sonra A.G.’yi alarak Sivas caddesine girdi. Y.K., aracı süren M.A.’yı toprak yola sokarak başına silah dayadı. Y.K., M.A.’dan 50 Bin TL para talep ederken cep telefonunu arka koltukta oturan A.G. isimli arkadaşına vermesini istedi. M.A. otomobili yol üzerinde benin istasyonuna sürerek yardım istedi. Çevredekilerin gelmesi sonucu M.A. araçtan kaçarken Y.K. ile A.G. hakkında ‘birden fazla kişi tarafından gece vakti yağma’ suçundan dava açıldı. Y.K. tutuklanırken A.G. tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. Olayla ilgili açılan davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Y.K. ve tutuksuz sanık A.G. ile taraf avukatları hazır bulundu. Müşteki M.A. duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tutuklu sanık Y.K., “Müşteki M.A. ile internetten tanıştık. Diğer sanık ise arkadaşım olur. Y.K. aracı ile beni aldı. Oradan diğer sanık olan A.G.’yi aldık. Müştekiye A.G.’nin bir kız arkadaşını da alıp İldem tarafından bağ evine gideceğimizi söyledim. Tekel bayiden alkol aldık. O dönemde anne ve babamın boşanma durumu vardı. Psikolojik olarak sıkıntılarım vardı. Maddi durumum da iti değildi. Üzerimdeki ruhsatsız tabancayı gösterdim müştekiden para istedim. Diğer sanık hiçbir eylemde bulunmadı. Pişmanım” dedi. Tutuksuz sanık A.G. ise, “Y.K. arkadaşımdı. Müştekiyi ilk kez o gün gördüm. Y.K. telefonla aradı biri ile tanıştıracağını söyledi. ‘İsmini söyleme takma isim kullan’ dedi. Yolda giderken Y.K., M.A.’nın başına silah dayadı. Para istedi. Ben ne yapacağımı bilemedim. Sonra araç durdu. Müşteki bağırmaya başladı ben de bağırdım” dedi.

Müşteki M.A. da, “A.G.’yi tanımam, olay günü gördüm. Y.K. ile sosyal medyadan tanıştık. Onu Tuna Caddesinden aldım. Sonra Devlet Hastanesi yakınlarından A.G.’yi aldık. Y.K. bana ‘A.G.’nin kız arkadaşını alacağız. İldem tarafında bağ evine gideceğiz’ dedi. Fuzuli Caddesi’nden alkol aldık. Sivas caddesinden İldem istikametine gidiyorduk, toprak bir yola soktu. Silah çıkardı para istedi. Ben de ’10 – 20 Bin TL istiyorsan vereyim’ dedim. Kendisi 50 Bin TL istedi. Sonra telefonumu A.G.’ye vermemi söyledi. A.G. telefonumu aldı. Arka koltukta oturuyordu ne yaptı bilmiyorum. Benzinlik gördüm o direksiyonu o tarafa çevirdim. Y.K. direksiyonu tuttu. Silah düştü. Çevredekilerden yardım istedim. İnsanlar geldi. A.G. daha sonra telefonumu bana uzattı. Şikayetçiyim” dedi. Mahkeme heyeti tutuksuz sanık A.G.’nin beraatine karar verirken Y.K.’ye ‘yağmaya teşebbüsten 4 yıl 4 ay hapis cezası verdi.