Başkan Aydemir: Hadise müşteriler arasında yaşanmıştır, işyeri ile alakası yoktur

Öğle saatlerinde Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir pastaneye alış veriş için giren R.T., husumetlisi G.A. tarafından silahla yaralandı. Polis olayla ilgili inleme başlattı. Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir olayın yaşandığı yere giderek işyeri sahibi ve çalışanlarına geçmiş olsun temennisinde bulundu. Burada açıklama yapan başkan Aydemir, “Öncelikle üyemize geçmiş olsun. Yaşanan olayla esnaf arkadaşımızın hiçbir alakası yoktur. Aralarında husumet bulunan 2 kişi peş peşe işyerine gidiyor. Olay gerçekleşiyor. Kendi aralarındaki husumeti işletmeye yansıtmış oluyorlar. Üyemize geçmiş olsun. Bu olayın üyemizle, işletme sahibi yada çalışanlarıyla alakası yok” dedi.