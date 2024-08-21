IPARD 3 tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği ile birlikte tarıma destek vermek amacıyla düzenlediği IPARD 3 programı tanıtım ve bilgilendirme toplantısı Kayseri’de gerçekleştirildi.

Toplantıya Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Ak Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav ve İl Protokolü katılım sağladı.

Toplantıda, IPARD projesinin hayvansal ve bitkisel üretime faydaları ve tarım ve hayvancılık alanında yapılacak yatırımlar tanıtıldı.