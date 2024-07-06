İran'ın yeni cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, düzenlediği basın toplantısında, dün yapılan 14'üncü dönem cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun oy sayım işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Ülke genelinde yaklaşık 59 bin merkezde kurulan sandıklarda toplam 30 milyon 530 bin 157 oy kullanıldığını aktaran İslami, Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan'ın 16 milyon 384 bin 403 oy aldığını söyledi. Buna göre Pezeşkiyan'ın oy oranı yüzde 53,7 oldu.

İslami, muhafazakar Said Celili'nin ise oyların 13 milyon 538 bin 179'unu aldığını belirtti. Celili'nin oy oranı yüzde 44,4'te kaldı.