Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'e vatandaşlardan ilgi
Kayseri'de yaşanan olaylar sonrası İç İşleri Bakanı Ali Yerlikaya ile birlikte Kayseri'ye gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Kayseri ziyareti sırasında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlar Çetin'e yoğun ilgi gösterdi.
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın kent ziyaretine eşlik ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Ziyaret kapsamında Kayseri'nin farklı bölgelerini gezen Çetin, esnaf ve vatandaşlara kulak vererek sıkıntılarını dinledi. Vatandaşlar Orgeneral Arif Çetin'e yoğun ilgi gösterdi.