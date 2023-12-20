İş yerinde çıkan yangın 2 saatte söndürüldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 katlı iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu 2 saatte söndürüldü.

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  • 20.12.2023 13:38
  • Güncelleme: 20.12.2023 14:59
İş yerinde çıkan yangın 2 saatte söndürüldü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 2 katlı iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu 2 saatte söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sanayi Mahallesi 6016. Sokak üzerinde bulunan bağ ve bahçe makineleri satan 2 katlı işyerinin üst katında henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. Yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu 2 saatte söndürüldü. Yangına müdahale ederken yaralanan işyeri sahibi Ş.A. da ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de geniş çapta maddi hasarın oluştuğu işyerinde inceleme yaptı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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