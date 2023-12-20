ERÜ ile TÜGVA arasında iş birliği

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Türkiye Gençlik Vakfı Kayseri İl Temsilciliği (TÜGVA) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

PAYLAŞ
  • 20.12.2023 13:40
  • Güncelleme: 20.12.2023 14:58
ERÜ ile TÜGVA arasında iş birliği
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Türkiye Gençlik Vakfı Kayseri İl Temsilciliği (TÜGVA) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında TÜGVA tarafından geliştirilen “İhtisas Akademi Projesi” kapsamında ERÜ öğrencilerine eğitim ve seminerler düzenlenecek. Rektörlük makamında düzenlenen imza törenine; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, TÜGVA Kayseri İl Temsilcisi İsmail Vefa Bayırbaş ile TÜGVA Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, “Öğrenci odaklı kıymetli bir protokole imza atmış bulunmaktayız. Amacımız birlikte ortak eğitim programları düzenlemek. Düzenleyeceğimiz eğitim programları ile gençlerimizin sosyal ve kültürel faaliyetlerine destek olmaya gayret edeceğiz. Özellikle sivil toplum kuruluşlarımızla yaptığımız bu tür faaliyetlerde güzel sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyoruz” dedi.

TÜGVA Kayseri İl Temsilcisi İsmail Vefa Bayırbaş da konuşmasında iş birliği protokolünün hayırlı olması temennisinde bulunarak Rektör Prof. Dr. Altun’a teşekkür etti.

Konuşmalarından ardından Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ve TÜGVA Kayseri İl Temsilcisi İsmail Vefa Bayırbaş tarafından iş birliği protokolüne imza atıldı.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
ERÜ ile TÜGVA Arasında İş Birliği

ERÜ ile TÜGVA Arasında İş Birliği

Talas'ta metruk bina yıkılıyor

Talas'ta metruk bina yıkılıyor

Kayseri'de iş yeri deposunda yangın

Kayseri'de iş yeri deposunda yangın

KAYMEK'ten minikler için okullarında 'ebru' etkinliği

KAYMEK'ten minikler için okullarında 'ebru' etkinliği

Kenan Babaoğlu, milli takıma seçildi

Kenan Babaoğlu, milli takıma seçildi

OSB'yi Talas'a bağlayacak olan yol, trafiğe açıldı

OSB'yi Talas'a bağlayacak olan yol, trafiğe açıldı

Çok Okunanlar
1
Hastane Caddesi Teksas'a döndü: Silahlı çatışma 2 ölü

Hastane Caddesi Teksas'a döndü: Silahlı çatışma 2 ölü

2
Evliliğe mani var: Gomofobi

Evliliğe mani var: Gomofobi

3
Eski Osb Başkanı Nursaçan, Solar Evirici 'Yerli Malı' Belgesi aldı

Eski Osb Başkanı Nursaçan, Solar Evirici 'Yerli Malı' Belgesi aldı

4
4 kişilik bir ailenin kahvaltı maliyeti ne kadar?

4 kişilik bir ailenin kahvaltı maliyeti ne kadar?

5
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Politika faizi yüzde 40'ın altında açıklanırsa dövizdeki artış durdurulamayabilir'

Sarraf İhsan Gülderdi: “Politika faizi yüzde 40’ın altında açıklanırsa dövizdeki artış durdurulamayabilir”

6
Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Kalk cenaze namazını kıl' diyen kocasından şikayetçi olmayan kadın karar duruşmasında fikrini değiştirdi

‘Kalk cenaze namazını kıl’ diyen kocasından şikayetçi olmayan kadın karar duruşmasında fikrini değiştirdi

Cansız beden bulundu

Cansız beden bulundu

DAHA FAZLA
Kayseri ulaşımını rahatlatacak yeni bir alternatif yol

Kayseri ulaşımını rahatlatacak yeni bir alternatif yol

Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

ERÜ ile TÜGVA arasında iş birliği

ERÜ ile TÜGVA arasında iş birliği

İş yerinde çıkan yangın 2 saatte söndürüldü

İş yerinde çıkan yangın 2 saatte söndürüldü

Kocasinan'da 1 yılda 2 bin 847 aileye 'hoş geldin bebek' hediyesi

Kocasinan'da 1 yılda 2 bin 847 aileye 'hoş geldin bebek' hediyesi